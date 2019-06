Scontro frontale a Cinquefrondi, tre feriti. Traffico in tilt sulla statale 682

È di tre feriti l’incidente stradale che si è verificato sulla statale 682 “Jonio Tirreno” a Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria. Per cause in corso di accertamento, i mezzi su cui viaggiavano i feriti si sono scontrati frontalmente.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico diretto a Rosarno viene deviato al km 13,400 presso lo svincolo Cinquefrondi Nord.