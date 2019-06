‘Ndrangheta. Processo “Conti Lavagna”: piovono condannata per i calabresi trapiantati a Lavagna

Piovono condanne per colore che – secondo gli inquirenti - sono gli 'ndranghetisti calabresi trapiantati in Liguria.

In particolare, nell’ambito del processo sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel comune di Lavagna, sono stati condannati a 16 anni e 6 mesi per Paolo Nucera, 15 anni e 8 mesi per Francesco Antonio Rodà, 9 anni e 6 mesi per Francesco Nucera.

Oltre ai calabresi è stata condannata in primo grado a un anno e sei mesi l'ex deputata dell'Udc Gabriella Mondello. Due anni sono stai invece sentenziati per l'ex sindaco Giuseppe Sanguineti.

Secondo l'accusa, i politici avrebbero ottenuto i voti alle elezioni del 2014 in cambio di favori agli esponenti della "locale" calabrese.

Lo scorso maggio, la Procura aveva chiesto complessivamente per i 19 imputati condanne per oltre 120 anni.