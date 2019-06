Occupazione abusiva del suolo: sanzionati 11 venditori al mercatino del 1° giovedì del mese

La Divisione Pasi - Squadra di Polizia Amministrativa della Questura crotonese, insieme al personale dell’Ufficio di Gabinetto e del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, in occasione dell’allestimento del mercato del 1° giovedì del mese, ha effettuato controlli amministrativi a 29 attività commerciali di tipo itinerante per il commercio su area pubblica di prodotti di genere non alimentare.

Al termine dell’attività sono state riscontrate gravi violazioni di norme e regolamenti e sono state elevate 11 sanzioni amministrative per occupazione del suolo pubblico senza autorizzazione, per un importo in misura ridotta di 173 euro l’una.