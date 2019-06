Vasto incendio di sterpaglie divampato a Catanzaro: spegnimento in corso

Nella tardi mattinata di oggi è divampato un vasto incendio di sterpaglia e macchia mediterranea a Catanzaro, precisamente tra il quartiere Monacaro ed il quartiere Samà.

Le fiamme hanno coinvolto anche parte della rete di contenimento a parete i cui lavori di posa in opera erano in atto in questi giorni.

Sul posto 4 automezzi della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro con il supporto di autobotte e della squadra del distaccamento di Sellia Marina. A coordinare le operazioni di spegnimento il funzionario di soccorso IA Conforti.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso ed è stato richiesto anche l’intervento di un mezzo aereo della flotta regionale che ha già effettuato alcuni lanci.