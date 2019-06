Sorpresi con tirapugni, coltello e tubo in ferro: denunciati a Cirò Marina

I carabinieri di Cirò Marina, coadiuvati da quelli del 14° Btg. Calabria, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone due germani 44enni del luogo, per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

In particolare, durante un controllo alla circolazione stradale, a seguito di perquisizione personale e veicolare, i due sono stati trovati in possesso di un tirapugni in ferro della lunghezza di cm 10, un coltello a serramanico lungo 16 cm e un tubo cilindrico in ferro lungo 78 cm, con diametro di 4 cm. Il citato materiale è stato posto a sequestro.