Marijuana: scoperta nel vibonese la più grande piantagione dell’anno

Coltivavano 2750 piante di marijuana in un terreno di loro proprietà in località Cassimbadi. Una piantagione, la più grande scoperta nel 2019 in tutta la Calabria, che i Carabinieri delle Stazioni di Limbadi e Rombiolo hanno rinvenuto nel corso di un servizio di rastrellamento del territorio.

Nascosta in una fitta vegetazione, in trincea tra i ruderi adiacenti e non facile da individuare. Al termine dei controlli sono stati dichiarati in arresto G. M. di 61 anni e P. M. di 27 anni, entrambi di Limbadi e, ritenuti dagli inquirenti, contigui alla cosca Mancuso. I due sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria.

Le 2750 piante dell'altezza di 1,50 metri per un peso complessivo di oltre 2 tonnellate avrebbero fruttato una volta immesse sul mercato un potenziale giro di affari superiore agli 8milioni di euro.