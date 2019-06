Rissa con sparatoria a Grisolia, pregiudicato arrestato per tentato omicidio

È stato arrestato nel pomeriggio di oggi, a Grisolia, R.D., un pregiudicato 34enne del posto ritenuto responsabile di tentato omicidio.

Sarebbe stato lui, infatti, a sparare due colpi di arma da fuoco, ieri (LEGGI LA NOTIZIA), dopo una lite scoppiata per futili motivi tra due compagini familiari, in via Roma. Lite alimentata da vecchi rancori consolidatisi nel tempo, probabilmente banali motivi di vicinato.

Sul posto i Carabinieri che, dopo un accurato sopralluogo della scena del crimine, hanno trovato sui muri di un’abitazione segni di colpi di fucile.

Fermato dai Carabinieri di Scalea, di Santa Maria del Cedro e Forestali di Orsomarso, l'uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Paola a disposizione della Procura della Repubblica di Paola.