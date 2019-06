Crosia, rimpasto delle deleghe assessorili: squadra Russo al completo

Pochi minuti fa il sindaco Antonio Russo ha firmato i decreti di nomina della nuova squadra di Governo. Uno staff politico che coadiuverà il Primo cittadino nel solco di quell’azione amministrativa avviata nel 2014 e che oggi, dopo il sostegno plebiscitario delle urne, potrà avere seguito e fare leva sulla forza delle idee e del consenso. Russo: “subito a lavoro per proseguire il lavoro avviato dal buon governo della nostra Città”.

Ecco le deleghe assessorili: Gemma Cavallo: Vicesindaco e Assessore con delega all’Istruzione, alla Cultura, ai rapporti con la Scuola e le Università, e alle Pari Opportunità; Serafino Forciniti: Assessore con delega all’Ambiente e Nettezza urbana, alle Politiche per la Raccolta differenziata, al Verde pubblico e alla Manutenzione; Giovanni Greco: Assessore con delega all’Urbanistica, alla Viabilità, alla Toponomastica, all’Assetto territoriale e alla Protezione civile.

Paola Nigro: Assessore con delega al Bilancio, alla Programmazione economica, al Patrimonio e alle alienazioni; all’Esternalizzazione e agli Affari legali; Maria Teresa Bollini: Consigliere comunale delegato per i Piani e progetti di sviluppo agricolo e forestale, per i rapporti con il Centro sperimentale Arsac; Emilio Cinelli: Consigliere comunale delegato alle Politiche per il lavoro e per il Pubblico impiego; Giuliana Murrone: Consigliere comunale delegato alle Attività produttive, alle Fiere e ai Mercati, al Randagismo e per concludere Francesco Russo: Consigliere comunale delegato al Turismo, agli Eventi culturali, allo Spettacolo e alle Tradizioni, al Marketing territoriale, al Centro storico, allo Sport e alle Politiche giovanili.