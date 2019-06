“Beccato” con 15 grammi di hashish, in manette 18enne

È stato “beccato” con 15 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per la vendita. Così un giovane di 18 anni è finito in manette perché accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

È successo a Vibo Valentia dove il personale della Squadra Mobile, coadiuvato dall’unità cinofila, ha controllato il ragazza trovadogli lo stupefacente. Il 18ennesu disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.