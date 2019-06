Aeroporto Lamezia, sciopero di otto ore per i lavoratori Sacal

È ancora sciopero per i lavoratori dell’aeroporto di Lamezia Terme. L’Usb ha infatti proclamato lo stato di agitazione per i dipendenti di Sacal e Sacal Gh. All’origine della protesta c’è il mancato ripristino dell’indennità che per l’Unione sindacati di base sarebbe stata eliminata “unilateralmente e senza preavviso, dando segnali univoci di un modo di fare prevaricatorio e arrogante, in spregio della legge, delle regole, del buon senso e del rispetto che si deve ad un uomo, lavoratore e dipendente.”

Da qui l’invito rivolto ai lavoratori a “manifestare il loro pensiero e la loro determinazione, partecipando compatti ed uniti allo sciopero, superando le divisioni sindacali, politiche, personali e di appartenenza”.

L’Usb si dice poi disponibile a “un incontro con il management, dove meglio chiarire le rivendicazioni” e prosegue affermando che non si stancherà di “sollecitare interventi di tutte le forze politiche e sociali per la reinternalizzazione di Sacal GH così come l’intervento della magistratura per verificare tutti i passaggi che hanno portato alla cessione di ramo d’azienda e la successiva gestione dei 3 scali calabresi.”