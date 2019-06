Progetto europeo Easer: 6 vigili del fuoco dell’Usar Calabria simulano salvataggio

La nazione italiana è stata rappresentata da 6 unità vigilfuoco del Team Usar Calabria, nel corso del progetto europeo EaSer con una esercitazione in particolare rivolta ai terremoti, definita dagli osservatori internazionali "pronta ed efficace". Le attività sono state coordinate dalla Protezione Civile dell’Unione Europea nella notte compresa tra il 31 maggio ed il primo giugno scorso con l’intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Cnbop-Pib Centro Scientifico e di Ricerca Antincendio della Polonia e l’Frb-Msr Comando Regionale dei Vigili del Fuoco della Moravia e Slesia – Repubblica Ceca.

Lo scenario scelto per testare le nuove procedure operative mirate al superamento efficace degli effetti barriera in caso di eventi naturali catastrofici, è stato quello di Poggioreale. Per la simulazione di ricerca e salvataggio sono stati impiegati dei role player ossia attori di una compagnia teatrale siciliana opportunamente formata al fine di creare situazioni verosimili di difficoltà in contesti emergenziali.