Comune Catanzaro: protesta commercianti, sospesa seduta consiglio

Hanno lamentato grosse difficoltà a causa dell’attuazione del nuovo piano della mobilità cittadina predisposto dalla Giunta comunale. Per questo motivo una ventina di commercianti hanno protestato durante una seduta del Consiglio comunale di Catanzaro.

Il gruppo ha infatti messo in evidenza le difficoltà economiche a seguito dell’inversione del senso di marcia e il posizionamento di arredi, come paletti di ferro, che avrebbero ridotto le possibilità di parcheggi per i clienti, con conseguenti ricadute negative sugli introiti.

Nel corso della seduta, uno dei negozianti ha chiesto di prendere la parola per illustrare le rivendicazioni della categoria. Il presidente del Consiglio Comunale, Marco Polimeni, ha quindi disposto una sospensione dei lavori per organizzare un confronto con i manifestanti, alla presenza anche del sindaco Sergio Abramo.

A presidiare l’aula dell’Assise pubblica e a tenere sotto controllo la protesta, comunque pacifica, alcuni agenti della Digos.

La riunione è durata circa un’ora e nel corso del confronto, i commercianti promotori della protesta, il cui numero è aumentato a un’ottantina, hanno prospettato le loro difficoltà per l’attuazione del nuovo piano della mobilità. Così con un gruppo di residenti, hanno chiesto la rimozione di alcuni arredi, come paletti di metallo, ritenuti dannosi per le loro attività, e la sospensione complessiva del provvedimento sulla mobilità, che prevede l’inversione del senso di marcia su Corso Mazzini.

Abramo si è poi detto “disponibile al dialogo”. Al termine dell’incontro, i commercianti hanno predisposto un documento scritto con le loro proposte, che hanno consegnato al sindaco Abramo chiedendo un incontro, che potrebbe tenersi domani. Nel frattempo, sono ripresi i lavori del Consiglio comunale di Catanzaro.

