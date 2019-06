Carabinieri festeggiano il 205° della fondazione: celebrazioni in Calabria

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Oggi 5 giugno ricorre il 205° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Diverse le celebrazioni in tutta Italia a partire dalla Capitale dove il Comandante Generale Giovanni Nistri ha dato il via alla particolare giornata rendendo omaggio ai Caduti deponendo una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma. Diversi poi gli eventi previsti nell’arco della giornata.

Anche la Calabria in tutti i suoi Comandi dell’Arma rinnova una tradizione che di anno in anno ricorda l’impegno e il sacrificio dei Carabinieri che giornalmente, in maniera professionale e con grande passione, garantiscono la sicurezza dei cittadini.

Gli eventi hanno coinvolto le varie province calabresi.

In particolare, presso la storica caserma “Luigi Razza” di Vibo Valentia sono state presenti le massime Autorità della Provincia, il Prefetto, il Vescovo, il Procuratore, il Questore, il Comandante della Guardia di Finanza, dei VVFF, della Polizia Penitenziaria, della Capitaneria di Porto, i Sindaci di Vibo e della Provincia.

Si sono ritrovati i Carabinieri in forza alle varie articolazioni dei Reparti Territoriali, Mobili e Speciali della Provincia di Vibo: uomini e donne dell’Arma Territoriale; i Carabinieri del 14° Battaglione Mobile un punto di riferimento per l’intera Calabria nei servizi di controllo del territorio e di ordine pubblico; i Cacciatori che da anni sono riconosciuti come modello di eccellenza in tutta Italia; i Carabinieri Forestali del Gruppo e del Reparto di Biodiversità di Mongiana impegnati nella difesa dell’ambiente, delle bellezze naturalistiche della provincia; il Nucleo Cinofili e gli Elicotteristi che quest’anno festeggiano il 50esimo anniversario della loro presenza a Vibo. Per la prima volta schierata nella Piazza d’Armi la bandiera di guerra del 14° Battaglione Carabinieri a cui sono stati resi i massimi onori.

Per l’occasione sono stati poi ricordati tutti i Caduti dell’Arma e in particolare quelli di Vibo Valentia. Tra questi il brigadiere Gaetano Miscia, vittima del dovere, scomparso nel novembre del 1981 e il Carabiniere Antonino Civinini, medaglia d’argento al Valor Militare, il cui sacrificio sarà ricordato il prossimo sabato 22 giugno in piazza Martiri d’Ungheria. Il Prefetto, il Comandante del Battaglione e il Comandante Provinciale hanno poi premiato i Carabinieri in forza ai vari Reparti che si sono distinti in operazioni di servizio. La cerimonia aperta dall’inno d’Italia suonato e cantato dagli allievi del Liceo Capialbi diretti dal Maestro Ventura si è conclusa sulle struggenti note della Virgo Fidelis, a cui tutta l’Arma è devota. Ed infine spazio per i più piccoli, alle esibizioni dei Carabinieri Cinofili e ai Carabinieri Forestali per ammirare gli splendidi volatili portati da Parco Vittoria di Mongiana.

Toccante cerimonia anche a Crotone dove il Comandante Provinciale ha tenuto un lungo ed emozionante discorso dove non sono mancati ringraziamenti, ricordi e bilanci.

“Voglio sottolineare che ogni passo in avanti compiuto per la sicurezza di questo complesso territorio non può prescindere dal congiunto lavoro degli uomini dello Stato che compongono un’unica “Squadra” di cui mi pregio di far parte.” Ha affermato il Comandante Provinciale.

“Vi ringrazio per l’enorme sacrificio che ogni giorno affrontate per adempiere al Vostro dovere e ringrazio di cuore le nostre famiglie che tanto generosamente sopportano le prolungate assenze ma ne condividono l’importanza sostenendoci in questo difficile compito. Siate orgogliosi di ciò che fate per questa terra e per i crotonesi, - ha concluso rivolgendosi a tutti coloro che indossano la divisa sul territorio crotonese - a loro va ogni nostro sacrificio con grande entusiasmo e generosità. Viva l’Arma dei Carabinieri Viva la provincia di Crotone Viva l’Italia.”

Nell’occasione, presso la sala stampa del comando provinciale Carabinieri Crotone, sono state attribuite diverse onorificenze.

Nel dettaglio, encomio Semplice del Comando Legione Carabinieri “Calabria” concesso all’App. Scelto Pasquale FALCO e all’App. Antonio NOTARIO. Encomio Semplice del Comando Legione Carabinieri Veneto concesso all’App. Orazio Graziano MARINELLI. Elogio scritto del Comando Legione Carabinieri Sicilia concesso all’ Appuntato Scelto Saverio NOBILE.

Elogio del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone concesso al Mar. Ord. Antonio VITARTALI e al Carabiniere Giulio ANCONA. Compiacimento del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone concesso al Mar. Capo Ivo BELCUFINE’, al Vice Brigadiere Francesco PIRITO e ai Carabinieri Antonio D’ALISE e Antonio MACRI’.