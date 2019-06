Rintracciato sulla SS 106 autocarro carico di rifiuti da demolizione: due denunciati

Un autocarro carico di materiale proveniente dalla demolizione di opere edili è stato intercettato dai militari della stazione CC Forestale Crotone lungo la strada statale 106.

Oltre a scoprire che il mezzo era privo di autorizzazione per il trasporto delle macerie, i carabinieri sono riusciti a risalire al cantiere di provenienza dei rifiuti, una villetta in corso di ristrutturazione sita in località Margherita.

Il conducente dell’autocarro e il proprietario della villetta sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, in concorso, per gestione illecita di rifiuti speciali come previsto dalle norme in materia ambientale.

I lavori in corso d’esecuzione, peraltro, erano privi dell’atto di assenso richiesto dalle norme vigenti. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a chiarire compiutamente le responsabilità.