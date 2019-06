Vigili del Fuoco, cambio della guardia a Catanzaro: esce Lucia ed entra Falbo

Nella sede centrale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro cambio di guardia tra il Comandante uscente Ing. Maurizio Lucia, che ha retto il Comando per oltre 4 anni, e l’ing. Franco Mario Falbo proveniente da un comando altrettanto importante come quello di Messina

L’ingegnere Falbo nominato 1° Dirigente nel Corpo Nazionale sin dal 2003 ha svolto precedentemente incarichi dirigenziali a Torino durante le Olimpiadi invernali 2005-2006 ed a gennaio 2007 è stato nominato vicario del Direttore regionale della Campania a Napoli . Successivamente a febbraio 2011 è stato incaricato come Comandante provinciale di Caserta, fino ad ottobre 2014, quando ha avuto la promozione a Dirigente superiore, svolgendo l’incarico di Dirigente Area III Pianificazione e Controllo della Formazione presso il Dipartimento Vigili del Fuoco a capannelle – Roma.

A settembre 2015 cambia Comando ed assume il nuovo incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Sassari fino a settembre 2018, quando a conclusione dell’incarico passa a Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco nella città dello stretto - Messina.

Oggi, nell’assumere l’incarico di Comandante del capoluogo calabrese, città vicino alla sua città di origine (Cosenza), il Comandante Falbo, prima di lasciare l’Ufficio per recarsi a Messina per definire gli ultimi adempimenti, nel ricordare i 4 anni di servizio passati da giovane funzionario a Catanzaro, nel periodo 1991- 1995, ha fatto un primo celere saluto all’Ingegner Maurizio Lucia, al suo ex comandante Domenico Attisani (ora in quiescenza e presidente dell’ANVVF Catanzaro) ed ai Funzionari tecnici del Comando, senza ovviamente tralasciare di tenere un breve intrattenimento con il turno in servizio, ove ha incontrato i “ragazzi di allora”, oggi quasi tutti capi Squadra, capi Reparto ed Ispettori.

A breve, non appena saranno concluse le operazioni di rito anche a Messina, Falbo ha già promesso che terrà un saluto ufficiale esteso a tutto il personale del Comando provinciale, con l’auspicio di poter stringere la mano a tutti i “ragazzi del 95”, ricordando alcuni momenti di svago con qualche partita a calcetto… "Altri tempi" dice il Comandante Falbo, citando "ci vediamo Venerdì prossimo".