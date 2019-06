Ss 106. Variante Megalotto 6, Pugliese: “progetto può restituire centralità a nostra area”

Si è svolto nella Sala Borsellino un incontro promosso dal Presidente della Provincia e Sindaco di Crotone Ugo Pugliese per richiamare l’attenzione sulla variante al Megalotto 6. Un intervento sostenuto dai comuni del territorio crotonese e non solo, un intervento che le amministrazioni hanno inteso sostenere con apposite delibere. Sono circa cinquanta i Comuni che fino ad oggi hanno deliberato al riguardo, con una popolazione interessata di oltre 300 mila abitanti.

“Dobbiamo essere coesi e lavorare insieme – ha dichiarato Pugliese – e dobbiamo farlo a dispetto di tutti gli ostacoli che stanno mettendo sul nostro percorso di crescita. E’ innegabile che in questo momento, più che in altri, alle tante promesse ed annunci fatti dal cosiddetto Governo del cambiamento, non sono seguiti i fatti… anzi sono seguiti repentini cambi di rotta!"

"Ben due ministri, quello ai Trasporti e quello per il Sud, durante le loro visite a Crotone hanno constatato le gravi difficoltà infrastrutturali del nostro territorio, ed entrambi si sono prodigati in solerti promesse di intervento per strappare le nostre comunità all’isolamento, ed entrambi – aggiunge il Presidente della Provincia – ritornati a Roma hanno preferito impegnare tempo e risorse in lotte e diatribe, solo apparentemente burocratiche, con la Regione Calabria. Prova ne sono il botta e risposta tra Governo centrale e Regione sugli oneri di servizio per l’aeroporto S.Anna!"

"In questa lotta, in questa guerra, è bene sottolinearlo c’è un unico sconfitto, un solo perdente: il nostro territorio. Non possiamo consentire che la stessa cosa avvenga per la Statale 106. Non possiamo consentirlo – conclude - perché esiste un progetto che può finalmente restituire centralità alla nostra area nei progetti di sviluppo della regione Calabria e dell’intero territorio nazionale.”

Il progetto della Variante che collegherebbe Crotone ( bivio Passovecchio) a Simeri Crichi è stato illustrato ai presenti dall’ingegnere Bevilacqua, mentre le iniziative e le attività promosse a sostegno del progetto sono state illustrate dal dott. Fabio Pisciuneri.

Hanno partecipato all’incontro il vice presidente della Provincia Giuseppe Dell’Aquila, i sindaci di Cutro, Santa Severina, Cirò, Carfizzi, Umbriatico, Mesoraca, Melissa, Verzino Cerenzia ed i consiglieri provinciali.

I presenti a conclusione dell’incontro hanno deciso di chiedere all’Ente intermedio di far proprio il progetto redatto dall’ingegnere Bevilacqua per la variante che prevede la realizzazione di una strada di tipo B che dovrà collegare Crotone a Simeri Crichi.