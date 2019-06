Finali Volley Crai U18F. Prima giornata all’insegna delle grandi sfide

È partita da subito e all’insegna delle grandi sfide e delle grandi emozioni la prima giornata delle Finali Nazionali Volley Crai Under 18 femminile a Vibo Valentia e Pizzo.

Grandissimo spettacolo al Pala Pace (Girone B) dove si è giocata una finale nella finale con la bellissima sfida tra Busto Arsizio e Chieri.

Un alto livello di gioco sia sotto il profilo fisico che tecnico. Alla fine ha prevalso la compagine lombarda con il punteggio di 3-1. Nel Girone B sorride anche la Pallavolo Alfieri Cagliari che ha battuto, anch’essa con il punteggio di 3-1, la Framavetri Aosta.

Nella Pool A (PalaValentia) successi per Lanciano e Roma contro, rispettivamente, Bolzano ed Isernia. Nel Girone C (Pala Maiata) vittorie per Trento con San Mariano (PG) e Monza contro Potenza.

Esordio con vittoria senza troppi patemi anche per l’Anderlini Modena che ha piegato la compagine calabrese della Magica Volley Lamezia in tre set. Vittoria in rimonta, infine, per la sbarazzina Terracina capace di infliggere un ko in quattro set a Padova.

Buona la cornice di pubblico con tanti appassionati vibonesi che hanno avuto modo di assistere ad un ottimo spettacolo. Si riprende stamani alle 9 e per tutta la giornata quando si concluderà la prima fase di qualificazione.