Lamezia. Perde il controllo dell’auto, finisce contro un palo della luce

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti intorno alle 7 e mezza di questa sera in Via Senatore Arturo Perugini della città della Piana, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura.

L’auto, una Citroen Saxo, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo impattando contro un palo dell’illuminazione pubblica.

A bordo il solo conducente, una donna, che è stata soccorsa dal personale sanitario del suem118 e accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso.

I vigilfuoco, una volta sul posto, hanno messo in sicurezza la vettura, che montava tra l’altro un impianto a gpl, in attesa del soccorso stradale. Sul luogo per i rilievi la Polizia locale.