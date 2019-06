Calcio. Serie A: il magnate di origini calabresi Rocco Commisso punta alla Fiorentina

Il magnate Rocco Commisso, di origini calabresi, approfittando della volontà della famiglia Della Valle di uscire dal mondo del calcio, ha messo gli occhi sulla Fiorentina e punta a diventare il nuovo proprietario.

L’industriale italo americano oltre agli occhi dovrà usare anche le mani per metterle al portafogli poiché la cifra per lo scambio con l'imprenditore della moda, alla guida del gruppo Tod's, si aggirerebbe intorno ai 170 milioni di euro.

Questo è quanto trapelato dall'ultima tornata di incontri che si sono tenuti oggi nel centro di Milano e che dovrebbero portare al closing ufficiale nei prossimi giorni, verosimilmente giovedì.

Commisso, che ha un patrimonio personale stimato in circa 4,7 miliardi di dollari, è nato 69 anni fa a Marina di Gioiosa Ionica, nel reggino, ed ha fatto fortuna negli Usa, dove ha fondato il gruppo della tv via cavo Mediacom, e dove possiede anche una squadra di calcio, i New York Cosmos, non è nuovo alla ricerca di “affari” nel mondo del calcio italiano. In passato avrebbe infatti puntato al Milan senza però riuscirci.

La Fiorentia dunque va verso una nuova pagina della sua storia quasi centenaria.