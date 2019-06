Provenivano da tutte le regioni italiane e da moltissimi paesi stranieri come Giappone, Corea, Cina, Brasile, Russia, Romania, Germania, Ungheria, Svizzera, Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Bulgaria, Lituania, Lettonia, Portogallo i partecipanti al XVII Concorso Internazionale Giovani Musicisti Città di Paola - Premio San Francesco di Paola 2019 evento istituzionalizzato dal Consiglio Comunale della Città nel 2005 e rientrato tra gli “Eventi culturali storicizzati” della Regione Calabria dal 2010.

La XVII edizione che porta la firma, come sempre, della Direzione Artistica del M° Luigi Stillo, anche Presidente di moltissime giurie e della Direzione organizzativa di Giusy Ferrara, conduttrice della manifestazione, si svolta nell’ultima settimana di maggio a cavallo con la prima di giugno, presso splendidi beni culturali della Città di Paola.

Molti i premi assegnati per un ammontare complessivo di 20 mila euro: Borse di studio in denaro – Concerti – Masterclass - Scritture Artistiche - Registrazioni - Edizioni Musicali, e molto altro. Altissimo il prestigio dei giurati che hanno composto le diverse commissioni ognuna con competenze specifiche relative alla categoria: musicisti di chiara fama, direttori e docenti dei Conservatori, direttori artistici, agenti, discografici.

La manifestazione si è avviata con la categoria Musica da Camera che ha visto la presenza di numerosi gruppi con formazioni e repertori differenti, alcuni in particolare molto apprezzati dalla qualificata giuria composta dai Maestri Stefano Pagliani, già primo violino dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Carlo D’Alessandro Caprice, Direttore artistico dei Musici di Parma, Dimitri Mattu, docente del Conservatorio di Cagliari, Aurelio Pollice, del Conservatorio di Vibo Valentia, Gianluigi Durando, del Conservatorio di Cosenza.

La seconda giornata ha annoverato numerose categorie, che si sono concluse il giorno successivo: Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, Licei Musicali, nelle sezioni solisti, ensemble e orchestre, Progetti Speciali e Musica Etnica Popolare. In giuria, i Maestri Angela Oliviero e Dimitri Mattu del Conservatorio di Cagliari, Saul Salucci, presidente e responsabile dell’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, Gianluca Luisi docente del Conservatorio di Pesaro e Direttore artistico della Nuova Coppa Pianisti di Osimo, Pino Campana, docente della Scuola Media ad indirizzo Musicale di Mirto e Direttore artistico della Città della Musica di Rossano, Roberto Cannizzaro, titolare dello studio discografico Roka Produzioni e organizzatore del Tarantarsia Festival del circuito Calabriasona.

Un’importante vetrina per i giovani musicisti, un’occasione per i talenti emergenti ma anche un’opportunità per scoprire le bellezze del territorio e il suo patrimonio storico-artistico e per promuovere le sue eccellenze grazie anche ai numerosissimi partner del settore che hanno organizzato, visite guidate al patrimonio storico artistico, passeggiate naturalistiche, degustazioni enogastronomiche. Per gli appassionati infine ha rappresentato l’unica possibilità sul territorio di ascoltare dal vivo, per una settimana, durante l’intera giornata, musica di vari generi eseguita da pregevoli interpreti.

Ringraziamenti in chiusura sono stati rivolti all’Assessore alla Cultura della Regione Prof.ssa Maria Francesca Corigliano, al Sindaco Roberto Perrotta, all’Assessore alla Cultura del Comune di Paola Marianna Saragò ma anche a tutti i dirigenti ed il personale del Comune coinvolto per la realizzazione dell’evento, allo staff interno all’Associazione composto da: Erica Chianello, Amalia Gaudio, Sara Francesca Loddo e Marta Patitucci e al consulente artistico Alfredo Salvatore Stillo.

Ai partner: Conservatorio di Musica di Cosenza, Ufficio Scolastico Regionale, Associazione MusicArte di Lamporecchio (PT), Associazione Musicoculturale Aulos di Noci (Ba), Amici della Musica di S. Severo (FG), Acam Beethoven Crotone, CSM Verdi Rossano, Associazione Incontri Musicali Mediterranei dell’Accademia di Belle Arti “Fidia” di Vibo Valentia, Tropea Musica di Tropea, Edizioni Musicali Curci – Milano, Magazine Suonare News, Peperoncino Jazz Festival – Picanto Records, Accademia del Peperoncino – Festival del Peperoncino, Circuito Calabriasona, Roka Produzioni; ai giornalisti, a tutto il personale coinvolto nelle tante funzioni e servizi occorsi per la complessa macchina di questo evento e naturalmente ai tantissimi partecipanti provenienti da ogni dove. L’arrivederci alla prossima edizione e alle ulteriori manifestazioni promosse dall’Associazione Stillo.