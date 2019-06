Recuperata iguana sul tetto di un’abitazione: Vvf la riconsegnano alla proprietaria

Insolito intervento questo pomeriggio per i vigili del fuoco di Lamezia Terme che hanno dovuto raggiungere il tetto di un’abitazione sita in via Pirandello per recuperare un esemplare di Iguana maschio.

Il rettile di medie dimensioni, che normalmente vive libero all'interno della abitazione della proprietaria, approfittando della bella giornata ha pensato bene di abbandonare la sua teca e, passando dal balcone si è rifugiato sul tetto dello stabile non volendo fare più rientro.

L’intervento dei pompieri è valso a raggiungere Tullio, questo il nome dell'iguana, che recuperato è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria.