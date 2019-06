Meeting di nuoto, ricco medagliere per la Kroton nuoto che porta a casa 38 medaglie

La diciassettesima edizione del “Meeting di Nuoto Città di Cosenza” ha fatto registrare numeri di grande rilievo. L’iniziativa organizzata dalla Cosenza Nuoto in collaborazione con la Fin Calabria si è svolta nella piscina olimpica dal 31 maggio al 2 giugno, ha visto la partecipazione di ben 39 società sportive provenienti da tutt’Italia.

La Kroton Nuoto ha sfoderato un’altra prestazione straordinaria in un contesto di altissima qualità dimostrando quanto sia stata fino ad oggi di altissimo livello la stagione agonistica della società del Presidente Crugliano. Il secondo posto assoluto e primo tra le società di tutta la Calabria, ne sono una palese dimostrazione. I giovani talenti di casa Kroton Nuoto, che si allenano nella piscina Olimpionica di Crotone, hanno fatto incetta di medaglie. Sono state infatti ben 38 di cui 13 d’oro, 12 d’argento e 13 di bronzo.

In particolare evidenza la prestazione di Dalila Iuticone che, nella staffetta mista, in prima frazione a dorso, ha stabilito il nuovo record regionale di categoria ragazzi e juniores con una prestazione superlativa. Record che resisteva dal lontano 1992 e che dimostra quanta classe alberghi nella nuotatrice di casa Kroton. Giulia Filippelli è stata terza nella gara “australiana” stabilendo il nuovo record regionale dei 50 farfalla con il tempo di 29”19. La prestazione della Filippelli è certamente da rimarcare in quanto si è dovuta confrontare contro atlete più esperte, più grandi e nel “giro” della Nazionale riuscendo ad eliminare le sue avversarie fino ad una terza posizione davvero entusiasmante.

Grandissima soddisfazione per lo staff tecnico della Kroton e per tutta la Dirigenza che adesso prepara il prossimo appuntamento, i Campionati Italiani a Squadre Categoria “ragazzi” che si svolgeranno a Bari il prossimo fine settimana e che vedranno gli atleti della società crotonese sicuramente protagonisti.