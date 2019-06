Incidente stradale nel catanzarese: due i feriti

È di due feriti in modo lieve il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Strada Provinciale in contrada Merano in prossimità del bivio per Simeri Crichi.

Due le vetture coinvolte una Alfa Romeo 147 ed una Seat Ibiza con a bordo i soli conducenti, una donna ed un ragazzo, presi in cura dal personale Sanitario del Suem118.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, per la messa in sicurezza delle auto oltre a Carabinieri e Anas per quanto di competenza e per l'accertamento circa la dinamica del sinistro.