Motori: il 21enne Molinaro in Top ten a Verzegnis

È stato un weekend di apprendistato e non poteva essere altrimenti, quello a cui si a cui si è dedicato Danny Molinaro in occasione della 50° edizione della Verzegnis Sella Chianzutan.

La trasferta friulana, che rappresentava per il giovane driver la seconda partecipazione stagionale nel CIVM, è servita a rifamiliarizzare con la sua Osella PA 21 jrb Suzuki 1.6 ancora in fase rodaggio dopo essere tornata sotto le cure della casa madre a seguito di qualche noia elettrica riscontata a Luzzi.

Molinaro, voglioso comunque di far bene non vede l’ora di poter dimostrare a pieno anche in salita le sue doti di pilota eclettico, come ha ampiamente fatto in pista con due straordinari successi, in una stagione che lo vede ai vertici del Campionato Italiano Sport Prototipi.

A Verzegnis la gara ha confermato le aspettative, secondo le quali ci sarebbe stata gran lotta per rimanere fra i primi, ed in tal senso Molinaro ci ha messo del suo, dovendo per altro sopperire con una brillante seconda manche a delle scelte aerodinamiche che in gara 1 non hanno dato il risultato sperato per arrivare ad una prestazione consona al mezzo e soprattutto alle qualità di un pilota che sta bruciando le tappe in ogni ambito e in qualsiasi condizione. Il risultato del test e stato comunque valido e la vettura è adesso pronta per i prossimi impegni di campionato.