Cutro. Si costituisce il circolo cittadino di Fdi, Olivo portavoce

Domenico Olivo

Si costituisce a Cutro, nel crotonese, il circolo locale di Fratelli d’Italia: portavoce cittadino è Domenico Olivo, uomo di destra da sempre impegnato in prima persona nell’ambito politico locale e provinciale, che sarà coadiuvato e affiancato da un gruppo di giovani professionisti che vivono e lavorano nel territorio e che, spiegano da Fdi, con la “determinazione vogliono dare un contributo notevole nell’ambito politico, dettato da un’esigenza prioritaria di inversione di rotta e partecipazione diretta.”

La struttura cutrese arriva dopo oltre una settimana dalla tornata elettorale del 26 maggio scorso, che ha registrato una percentuale più alta in termini di voti per il partito di Giorgia Meloni.

“Lo scenario politico nazionale e ancor di più quello provinciale e locale, caratterizzati da confusione e lotte quotidiane per una maggiore visibilità mediatica - viene ribadito dal circolo - sono oggi, l’aspetto negativo e nello stesso tempo il motivo che ha spinto i giovani cutresi a scendere in campo in prima persona, nel nome dei principi e dei valori del partito di FDI”.

Il coordinatore regionale, Rapani, insieme a quello provinciale, Bottaro, oltre a garantire la loro attività di collaborazione e di supporto, hanno augurato al nuovo circolo un proficuo percorso “nel nome di un lavoro di squadra nell’interesse della collettività”, con l’auspicio che “prima possibile i risultati siano tangibili e la partecipazione del popolo si consolidi al loro fianco per crescere nell’unico interesse di un comune che vuole ritornare a vivere non solo da un punto di vista politico, ma anche economico e socio-culturale”.