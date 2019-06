Simeri, perde controllo di un trattore e si lancia dal mezzo. Ferito 67enne

Ha riportato diverse ferite alla schiena ma non è in pericolo di vita un 67enne del Catanzarese. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse lavorando in un agro a Simeri Crichi quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del trattore e per evitare conseguenze più gravi si è lanciato dal mezzo.

L’impatto gli ha provocato diverse ferite. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente, i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 67enne e poi lo hanno trasportato all’ospedale Pugliese in elisoccorso.