Trenitalia, 2 nuove corse Frecciargento da e per la Calabria

Due nuove corse Frecciargento sono state programmate da e per la Calabria. Gli orari estivi, in vigore da domenica 9 giugno, vedono la presenza di due nuovi collegamenti. Il tutto è stato illustrato dall’ad di FS Italiane Gianfranco Battisti insieme agli ad delle principali società operative: Maurizio Gentile per Rete Ferroviaria Italiana, Orazio Iacono per Trenitalia e Aldo Isi per Italferr, a margine del decimo anniversario dell’alta velocità italiana.

Da domenica, dunque, sei corse connettono Roma e il resto d’Italia a Calabria e Sicilia (treno+nave Blu Jet), e dal 9 giugno fino al 15 settembre sono previste due nuove corse Frecciargento che fanno salire a sei i collegamenti tra Roma e Reggio Calabria.

Il Frecciargento partirà quindi sabato e domenica da Roma Termini alle 6.25 e arriverà a Reggio Calabria Centrale alle 12.40. Il Frecciargento verso Nord parte da Reggio Calabria Centrale alle 16.00 e arriva a Roma alle 21.55, garantendo così il proseguimento dei viaggi verso Nord. Le Frecce Reggio Calabria – Roma sono in connessione anche con la Sicilia grazie ai collegamenti Blu Jet, la società di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) che svolge il servizio di traghettamento con navi veloci tra Villa San Giovanni e Messina.