City Logistics: in Calabria si punta su vivibilità e sostenibilità dei centri urbani

La Regione Calabria promuove azioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini e dare vigore alle attività commerciali, che qui hanno una maggiore concentrazione, considerando l’efficienza della distribuzione delle merci.

Con la Manifestazione d'Interesse per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di logistica urbana, la Regione ha finanziato interventi per la logistica urbana in attuazione della Misura 2.5 City Logistics del Piano Regionale dei Trasporti, approvato nel 2016, dotato di VAS e valutato positivamente dalla Commissione Europea. L’intento è rendere le città calabresi più vivibili, più accessibili, meno inquinate, in cui sia tutelata la salute dei cittadini e sia incentivato lo sviluppo del commercio. E’ in corso la stipula delle convenzioni con i Comuni ammessi ai finanziamenti.

Per dare maggiore impulso alle realizzazioni, il 7 giugno alla Cittadella regionale si terrà un seminario dal titolo “Vivibilità e sostenibilità dei centri urbani - La riorganizzazione della logistica urbana”.

Il seminario si articolerà in due parti. La prima parte sarà introdotta da Francesco Russo, vicepresidente della Regione Calabria e avrà carattere scientifico. Sono previsti gli interventi di Russell Thompson dell’Università di Melbourne e dei docenti delle Università calabresi.

La seconda parte avrà carattere più tecnico, sarà introdotta e coordinata da Iiritano, dirigente del settore Infrastrutture di Trasporto e vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni ammessi ai finanziamenti che illustreranno i loro progetti.

Concluderà i lavori del seminario il presidente della Regione Mario Oliverio. Il Vicepresidente Russo esprime piena soddisfazione per la partecipazione di Thompson che è uno tra i massimi esponenti mondiali in materia di City Logistics.

Russell Thompson è professore di ingegneria dei trasporti presso il Dipartimento di ingegneria delle infrastrutture dell'Università di Melbourne in Australia. Le sue aree di ricerca sono il trasporto urbano, i sistemi di trasporto in condizioni di emergenza e i sistemi di trasporto intelligenti. Ha partecipato anche ad una serie di studi sul trasporto urbano delle merci, tra cui il progetto BESTUFS (Best Urban Freight Solutions) dell'Unione europea e il rapporto OCSE.

Russell Thompson è stato fondatore ed è vicepresidente dell'Istituto per la logistica urbana con sede a Kyoto dal 1999. È inoltre capogruppo del Centro di eccellenza della Volvo Research and Education Foundation per i sistemi di trasporto urbano sostenibile. È stato coinvolto in numerosi studi che hanno stimato i benefici economici, ambientali e di sicurezza. Ha pubblicato oltre 10 libri e 50 articoli con referee nel settore del trasporto urbano delle merci. Attualmente è impegnato in una serie di progetti che riguardano veicoli merci a guida automatica. Thompson guida il programma di ricerca sui trasporti nel Centro di gestione dei disastri e della sicurezza pubblica (CDMPS) e coordina i progetti relativi all'interruzione e al ripristino delle reti di traffico e della logistica umanitaria.

Il Seminario sarà un momento di confronto sui recenti avanzamenti scientifici sul tema della logistica urbana e sull’applicazione di questi nelle città calabresi che, a seguito della Manifestazione di interesse, potranno realizzare specifici interventi. Gli effetti di questi interventi vanno nella direzione della tutela dell’ambiente, del miglioramento della sicurezza stradale e dell’impiego delle energie pulite, che esaltino gli aspetti positivi della distribuzione delle merci, con il riassetto delle consegne e la possibilità di un loro incremento con integrazione a vantaggio dei negozi, e confinino quanto più possibile le esternalità negative.