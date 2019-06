Rocambolesca rapina alle poste, entrano armati di mazze ed escono a mani vuote

Mazze in pugno e nascosti dietro dei passamontagna hanno fatto irruzione in un ufficio postale, costringendo alla fuga, terrorizzati, tutti i clienti presenti alle 9 del mattino, dunque in pieno giorno.

Con i bastoni hanno poi minacciato il cassiere per farsi consegnare il denaro presente ma qui l’amara sorpresa: i soldi erano stati chiusi poco prima in una cassaforte con l’apertura programmata a tempo.

Resisi conto che lì non c’era più niente da rubare, a mani vuote i due malviventi sono fuggiti con un’auto, una Fiat Panda bianca, che li attendeva all’esterno con una terza persona a bordo.

La rocambolesca rapina, sfortunata per i suoi ideatori, è avvenuta stamani a Gerocarne, nel catanzarese. Subito è partito l’allarme ai Carabinieri di Serra San Bruno che hanno accerchiato velocemente la zona nel tentativo di chiudere tutte le vie di fuga.

L’autovettura usata dai malviventi è stata così intercettata dai militari solo alcuni minuti dopo, nelle campagne circostanti e da qui è iniziato un altrettanto rocambolesco inseguimento lungo alcune strade sterrate e di difficile percorribilità, tanto da richiedere l’intervento di un elicottero dell’Arma, arrivato dall’8°Elinucleo di Vibo Valentia e dei Carabinieri dello Squadrone “Calabria”.

L’inseguimento, dapprima in auto e poi proseguito a piedi, ha consentito di bloccare uno dei tre, un 28enne originario della provincia di Reggio Calabria, che aveva provato a nascondersi tra la fitta boscaglia di località San Rocco di, mentre gli altri due si sono riusciti a scappare.

Il 28enne è stato così fermato per accertamenti e denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per le valutazioni del caso. Continuano le ricerche degli altri due nei pressi del luogo dell’intervento.