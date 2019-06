Cocaina e cannabis in auto: arrestato 35enne di Palmi, fermato con 23 dosi

La Polizia ha arrestato S.S., 35enne di Palmi per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato dal personale della Polizia di Stato di Gioia Tauro in servizio di controllo del territorio, sulla Strada Statale 18 nel comune di Gioia Tauro, mentre era a bordo della sua autovettura e, in seguito ad una perquisizione al veicolo, in un borsello sotto il sedile lato passeggero, hanno rinvenuto e sequestrato 23 involucri, sei dei quali contenevano cocaina e diciassette canapa indiana, per un peso complessivo di 38,49 grammi.

Le attività di perquisizione si sono estese nell’abitazione dell’arrestato, a Palmi, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto ulteriori 9.62 grammi di canapa indiana e, in un congelatore non funzionante, un bilancino di precisione, banconote per una somma pari a 195 euro ed un rotolo di cellophane.

Si è dunque proceduto all’arresto in flagranza di reato, convalidato in corso di rito direttissimo dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto gli arresti domiciliari.