Operazione Malapianta, Sindaco: “il marcio è la criminalità organizzata”

“E' innegabile che l'operazione Malapianta sia stata una affermazione dello Stato sulla criminalità organizzata.” È quanto afferma in una nota il Primo cittadino di Crotone, Ugo Pugliese, alcuni giorni dopo gli arresti che hanno portato a smantellare una consorteria criminale nata a San Leonardo di Cutro, quella dei Mannolo, oltre ad arrestare presunti trafficanti di droga del capoluogo pitagorico e di altri soggetti da altre province calabresi. (LEGGI)



“Ho espresso, nell'immediatezza dell'operazione, al Colonnello Fiora il ringraziamento personale e della comunità cittadina. In questa, come in altre occasioni,- ha aggiunto il Sindaco - ho sempre ritenuto fondamentale rappresentare direttamente agli uomini delle Forze dell'Ordine e della Magistratura non solo il plauso ma la sincera riconoscenza per operare al servizio della gente perbene e per l'affermazione della legalità.”

Pugliese continua: “Ho sempre creduto nella sincerità delle attestazioni franche e dirette ed evitato comunicati giusto per lavarsi la coscienza. Viviamo in un'epoca dove si sprecano le parole, soprattutto virtualmente. Un'epoca caratterizzata da una sfiducia generalizzata verso le istituzioni. Un processo che tende a distinguere, senza farlo realmente, buoni da una parte e cattivi dall'altra. Poi sono i fatti a smentire questo assunto così superficiale. Se veramente vogliamo sostenere il prezioso lavoro che svolgono le Forze dell'Ordine e la Magistratura occorre individuare realmente dove sta il marcio. Il marcio è nella criminalità organizzata che la vede contrapposta allo Stato. Quello Stato di cui tutti coloro che si riconoscono nel principio di legalità fanno parte.”

“Le Forze dell'Ordine fanno tanto ed occorre sostenerle anche nei piccoli ma importanti comportamenti quotidiani orientati verso il principio unico e fondamentale di legalità. A loro va il sentito grazie per quello che hanno fatto e che ancora faranno. A noi tutti il compito di sostenerli”, ha concluso il Sindaco di Crotone.