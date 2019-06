Tentato furto aggravato: due arresti grazie a nuova app polizia

A seguito di una segnalazione molto dettagliata su You Pol, la nuova applicazione della Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio di ieri personale della Questura di Cosenza ha tratto in arresto in flagranza di reato di tentato furto aggravato: A. M. di 45 anni e F.C. di 56.

La segnalazione conteneva l’indicazione esatta del luogo, un cantiere edile in città, in cui i due, danneggiando alcuni pannelli posti a recinzione, si erano introdotti furtivamente. Il personale, sul posto, ha bloccato i due malviventi, che alla vista degli agenti avevano cercato di darsi alla fuga.

A seguito di perquisizione effettuata sul motocliclo usato dai due uomini, sono stati rinvenuti e sequestrati vari attrezzi atti allo scasso.

Alla luce degli elementi di reità raccolti, A.M. e F.C. sono stati tratti in arresto, il giudizio per direttissima si svolgerà oggi.