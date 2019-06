Arbitro aggredito a fine partita: D.a.spo per dirigente, figlio presidente e giocatore della A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera

Tre provvedimento D.a.spo sono stati emessi dal Questore di Reggio Calabria in risposta ai disordini scatenatisi durante l’incontro di Calcio a Cinque disputato lo scorso 18 marzo tra la squadra “A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera” e quella della “Xenium”, valevole per il Campionato Regionale di Serie “C2”;

I provvedimenti interdettivi hanno raggiunto M. A., 32 anni, dirigente accompagnatore della squadra di Calcio a Cinque “A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera”; M. I., 22 anni, figlio del presidente della suddetta squadra; e P. D., 32 anni, giocatore della stessa squadra.

I tre, pochi minuti dopo il termine della predetta partita, si sarebbero resi responsabili di una violenta aggressione nei confronti del direttore di gara perpetrata con calci, pugni e bastoni.

Particolarmente violenta sarebbe stata la condotta del dirigente che, munito di un bastone avrebbe colpito l’arbitro in testa e sulla schiena con numerosi fendenti, infierendo anche quando lo stesso, per le percosse ricevute, si sarebbe accasciato a terra.

L’azione è stata talmente efferata che la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – per i fatti accaduti, ha già inflitto al citato giocatore la squalifica fino al 2022, al suddetto dirigente l’inibizione sino al 2024, con preclusione nella permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C., nonché l’esclusione della “A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera” dal Campionato di Calcio a Cinque Serie “C2”.

Con il provvedimento, emesso per la durata di anni cinque, è stato, prescritto ai predetti l’obbligo di presentazione presso questi Uffici, per un eguale periodo, in occasione di tutte le manifestazioni sportive in cui sia impegnata la squadra della “A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera”.