Scipparono un uomo facendolo precipitare a terra: arrestati due ragazzini

Con l’arresto di due ragazzini gli agenti della Squadra Mobile reggina hanno chiuso il filone investigativo avviato a seguito di uno scippo avvenuto in una via di Reggio Calabria nella sera del 2 agosto 2018 ai danni di un uomo di 66 anni.

La vittima, dopo un’aggressione, era stata derubata di una collana in oro e di una medaglietta per poi rovinare a terra.

A conclusione delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica locale, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri e dalla Procura per i Minorenni diretta da Giuseppina Latella, nel pomeriggio di ieri sono finti in manette F.H., 20 anni, e T.A., minorenne, entrambi con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e ritenuti gli autori dello scippo.

Eseguendo una ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale ordinario, il 20enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria mentre il giovane ancora non maggiorenne è stato preso in custodia dall’ Istituto Penale Minorile di Catanzaro.