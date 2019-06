Orchestra Magna Grecia Crotone. Bis di successi, primo posto ai concorsi di Palmi e Torre Orsaia

Dopo aver portato a casa il primo premio al concorso di Palmi, nel reggino, si aggiunge e si bissa anche in quello di giovedì scorso, 30 Maggio a Torre Orsaia, nel Salernitano.

Continuano dunque i successi dell’orchestra Magna Grecia, composta dagli alunni delle scuole di secondo grado del “don Milani” di Crotone e del “G. Da Fiore” di Isola Capo Rizzuto.

L’orchestra è nata quatto anni fa grazie al protocollo d’intesa firmato dai rispettivi dirigenti scolastici e all’idea degli insegnanti di strumento musicale dei due istituti.

Una collaborazione che - viene annunciato - proseguirà ora, nell’immediato futuro, con nuove importanti iniziative, come per esempio quella di puntare anche nel portare la musica e i ragazzi al di là dei confini prettamente nazionali. Una fusione tra le scuole che è stata cercata, voluta ed ottenuta con non pochi sacrifici ma che ha dimostrato di essere vincente!

Dopo i successi degli anni scorsi la “Magna Grecia” si è dunque ripetuta nell’ultima settimana, confermando le proprie qualità nei due concorsi del reggino e del salernitano.