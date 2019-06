Marathon Degli Aragonesi: Civita incorona Paolo Colonna

Un distacco di quasi sette minuti sui suoi diretti rivali. Così nella gara del Pollino la vittoria è andata a Paolo Colonna, secondo posto per il siciliano Andrea Privitera e terzo sul podio il paolano Italo CarnevaleE' stata una gara avvincente e dura per il percorso reso fangoso dalle piogge degli ultimi giorni ma pur sempre “affascinante. In quelle pozze mi sono divertito come un bambino. La Calabria ed il Pollino in particolare a livello di mountain bike non hanno rivali al mondo”.

Paolo Colonna (Ciclisport 2000 Team) commenta così, al suo arrivo nella piazza di Civita, il percorso della sesta edizione della Marathon degli Aragonesi che oltre ad incoronarlo come vincitore di tappa con il tempo di 3:06:05 gli regala anche il primato in classifica generale nel Trofeo dei Parchi naturali. Dietro di lui, distanziati di misura, si piazzano il siciliano Andrea Privitera a 3:12:51 (Team Jonico Megamo) con un distacco di 6'46'' e il calabrese Italo Carnevale(Paola Bike Team) che ha fermato il cronometro di gara a 3:14:26. Come sempre a decretare la sentenza sui piazzamenti da podio è stata l'Imperticata, la durissima salita del Monte Moschereto, che ha fatto selezione sugli oltre 400 corridori che hanno preso il via per la tappa sul Pollino che ha coinvolto i territori montani dei Comuni di Castrovillari, Frascineto e Civita.

Nei primi dieci chilometri, infatti, il gruppetto che animato la gara fin dall'inizio era composto da Favale, Colonna, Privitera, Matrisciano e Carnevale. Poi sulla salita regina della Marathon degli Aragonesi Paolo Colonna ha mostrato i muscoli ed ha staccato di oltre 3 minuti i suoi diretti inseguitori mettendoli in fila fino al traguardo finale nel comune arbereshe. Prima della partenza l'Asd Ciclistica Castrovillari - organizzatrice dell'evento sostenuto dal Parco Nazionale del Pollino e patrocinato dai Comuni di Civita, Frascineto e Castrovillari - ha ricordato con un lungo applauso il biker campano Santolo Napolitano, corridore del Trofeo dei Parchi, deceduto a seguito di una caduta su un sentiero nel Parco Nazionale del Vesuvio nel mese di Maggio.

La più veloce tra le donne in Marathon è stata Luminita Ionela Molinaro(Paola Bike Team) che ha fermato il timer di gara a 05:03:38 salendo sul gradino più alto del podio della tappa di Civita. Alle sue spalle con 05:05:30 Domenica Mazzeo (ASD Vibo Bikers Skatenati) che ha chiuso l’anello tra i monti del Pollino anticipando sul traguardo Maria Chirico (Team Fuorisoglia).

Grande spettacolo ed agonismo lungo i passaggi variegati della gara che si è sviluppata attorno alla classica ed avvincente salita del Monte Moschereto prima di immergersi nel bosco della Fagosa e far ritorno a Civita che offerto un grande colpo d'occhio con la sua piazza vestita a festa per l'occasione. A salutare la partenza i sindaci dei comuni toccati dal percorso, Alessandro Tocci (Civita), Angelo Catapano (Frascineto) e Francesca Dorato (vice sindaco di Castrovillari).

Soddisfatti gli organizzatori che hanno registrato grande interesse e partecipazione da parte degli atleti provenienti da ogni parte d’Italia e che hanno assicurato spettacolo ed agonismo senza tradire le aspettative di una gara che attraversa un Pollino inedito. “Abbiamo regalato ai partecipanti - ha dichiarato Nardo Leogrande, presidente dell'Asd Ciclistica Castrovillari - una grande festa di sport valorizzando le nostre montagne e i borghi che rendono affascinante il Pollino”.