Dubbi nelle ultime elezioni a Corigliano: attività verifica si ferma per il 2 giugno

Risultati amministrative 2019/voti di preferenza, prosegue a porte aperte il lavoro di conteggio e vaglio, sezione per sezione, a cura della commissione elettorale circondariale riunita nella scuola media Toscano, nel centro storico di Corigliano.

È quanto emerso dalla Commissione Elettorale Circondariale, organo diverso ed indipendente dal Comune, informando altresì che le attività riprenderanno LUNEDÌ 3 GIUGNO a causa della festività di Domenica 2 Giugno – Festa Della Repubblica.

Soltanto al termine delle attività e procedure prescritte, il verbale finale contenente i dati ufficiali sarà puntualmente trasmesso al Ministero dell’Interno e lo stesso sarà oggetto anche di comunicazione istituzionale da parte dell’ente.

Nel ribadire che la Commissione Elettorale Circondariale non è organo comunale ma nominata dal Tribunale di Castrovillari, composta quindi non da funzionari comunali ma da magistrati ed altre figure previste dall’autorità giudiziaria, l’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per sottolineare che tutta la macchina comunale elettorale ha dimostrato impegno massimo e notevole efficienza in tutte le fasi, dalla consegna delle tessere alle operazioni di voto e di scrutinio che si sono svolte – chiosa l’Organo Commissariale – normalmente e regolarmente.