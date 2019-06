Un 24enne di Crotone è finito in manette perché, già sottoposto agli arresti domiciliari, durante un controllo di routine da parte dei carabinieri della stazione del capoluogo non è stato trovato in casa.

Il giovane è stato rintracciato dai militari per strada senza alcuna autorizzazione e rimesso ai domiciliari in attesa delle conseguenti decisioni dell’Autorità Giudiziaria.