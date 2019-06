Centri scommesse nel mirino, una denuncia e oltre 70mila euro di multe

Una persona denunciata per esercizio abusivo di giochi e scommesse e multe elevate nel complesso per oltre 70 mila euro nei confronti di altri due attività.

È il bilancio di un’attività svolta ieri sera dai carabinieri del comando di Cosenza, rivolta proprio alle ricevitorie di scommesse e alle sale giochi, ed eseguita insieme agli Ispettori dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Stato.

I militari e il personale dell’A.D.M. bruzia, hanno sorpreso il titolare di una ricevitoria di via degli Alimena, un 43enne del posto, senza qualsiasi licenza ad esercitare e da qui il deferimento alla Procura locale.

Ci si è poi Carabinieri spostati in altre due sale giochi di via Caloprese. Nella prima sono state così trovate ben quattro slot machines non collegate alla rete dei monopoli, così come impone la legge, mentre nella seconda altri tre apparati, anch’essi senza le previste modalità di allaccio.

Al termine del controllo le attrezzature elettroniche sono state sequestrate ai fini della confisca: ai proprietari è stata elevata rispettivamente una sanzione di 10 mila euro per ogni congegno non collegato.