Territorio: giornata dedicata allo zafferano a scuola

Una giornata di studio all'insegna dello Zafferano. Si è svolto presso la scuola "Galilei-Pascoli" di Reggio Calabria un incontro per promuovere il rapporto tra scuola e territorio nel corso del quale è stato illustrato agli alunni ed ai docenti delle terze classi di primo grado il volume "Lo zafferano di Motta San Giovanni".

L'opera è stata presentata dal professor Luigi Modafferi, coautore del libro insieme al dottor Carmelo Mallamaci, che con semplicità e chiarezza ed il giusto approfondimento ha avvicinato gli studenti alla bella realtà produttiva reggina. Accompagnato dalla gia' Dirigente scolastica Felicia Maria Liuzza e dopo i saluti della Dirigente scolastica della "Galilei-Pascoli", dottoressa Emilia Occhiuto, l'autore del libro sullo zafferano si è intrattenuto per qualche ora con i ragazzi apparsi molto interessati all'argomento trattato.

"Una bella esperienza -ha affermato il professor Luigi Modafferi- con i ragazzi attenti nell'apprendere la presenza di questa splendida realta' produttiva nel territorio della nostra provincia". Proseguono quindi le presentazioni del libro sullo zafferano nelle scuole reggine. Un'opera, il libro sullo zafferano, che sta riscuotendo un buon successo anche a livello nazionale.

Tantissime le richieste arrivate dal settore produttivo italiano per questo libro che spiega ed illustra in modo semplice ma efficace la produzione dello Zafferano. "Lo zafferano di Motta San Giovanni", un libro, edito da A&S Promotion con il coordinamento del giornalista Demetrio Calluso, e' reperibile presso Edicola Arcidiaco a Piazza Duomo a Reggio Calabria, Edicola Canale in via Reggio Campi, Edicola Scopelliti sul viale Europa e presso Agip Edicola Masucci a Ravagnese.

Inoltre, per le Scuole e gli Enti Pubblici, sull'intero territorio nazionale, è possibile acquistare il libro sul Mepa grazie alla fattiva collaborazione della Forniture B&J che ha inserito sulla piattaforma il volume con il codice BJ978-88. Il libro "Lo Zafferano di Motta San Giovanni" si è avvalso anche della fattiva collaborazione della Mallamaci Grandi Impianti con il proprio titolare, dottor Antonino Mallamaci, nativo della ridente cittadina mottese, che ha sposato appieno l'iniziativa editoriale.