“Lumen artis ensemble”: successo per il concerto live del coro a Rossano

Successo per il Concerto live del Coro di voci bianche e miste “Lumen Artis Ensemble” diretto, magistralmente, dalla Maestra Maria Gabriella Cerchiara.

All'evento, il quale ha avuto luogo nella storica fabbrica di liquirizia “Amarelli” con sede in Contrada Frasso (S.S. 106) allo Scalo di Rossano, hanno preso parte, tra l'altro, il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Rossano 1, il Prof. Antonio Franco Pistoia, la vice-preside dell'I.C. Rossano 1, la Prof.ssa Barbara Casciaro, l'ex Dirigente scolastico, il Prof. Luciano Crescente, il Presidente della F.I.D.A.P.A., la dott. ssa Giuseppina Santagata, ma anche i tanti genitori degli alunni ed un numeroso pubblico. Il Coro, per l'occasione, ha eseguito, in maniera perfetta, i seguenti brani: “SUITE Tradizionale Calabrese (Riturnella – Cumpagni Tutti E Due – Ninco Nanco Ovvero L’amor Cortese); Il Temporale – Siyahamba; Heidi Bia Suite; O’ Bomminuzzu; Figlio Mio; Chameleon Body Percussion; Spirito Funky.

Un concerto live all'insegna del funky e soul-music che ha entusiasmato il numeroso pubblico seduto in platea. Non sono mancai, tra l'altro, lunghi applausi ed ampi consensi di critica all'indirizzo della Maestra Maria Gabriella Cerchiara per l'ottimo lavoro, al Maestro Flavio Tutino al pianoforte e per il simpatico duetto con la piccola Arianna Grillo sulle note di una canzone scritta da Checco Zalone, ai bravi coristi.

Questi sono: Achiropita Acri, Francesca Attadia, Simona Campana, Alessandra Caruso, Aurora Caruso, Maria Grazia Caruso, Sonia Civale, Jennyfer Colella, Maria Vittoria Converso, Carla Filadoro (1° superiore), Emma Gallina, Francesca Gallina, Marzia Gallina, Angela Grillo, Antonietta Grillo (2° superiore), Antonietta Grillo (3^ media), Arianna Grillo (Scuola Primaria), Carmen Lavia, Ilaria Levante, Rosamaria Madeo, Alessandro Matalone, Grazia Monaco, Rosa Morello, Maria Paola Nicoletti (Mamma), Greta Otranto, Enza Pacenza, Salvatore Pacenza, Achiropita Russo (Mamma), Giuliano Russo, Matteo Scalise (2° superiore), Eika Scigliano e Sofia Vulcano. Molto brava, inoltre, la presentatrice della serata: la Prof.ssa Rossana De Sanctis. Il Dirigente Pistoia, al termine del concerto, ha voluto congratularsi con i due Maestri, rispettivamente Maria Gabriella Cerchiara e Flavio Tutino, per l'eccellente lavoro ed anche con l'intero Coro per la straordinaria performance canora in cui si evince un alto livello di preparazione artistica.

La Maestra Cerchiara, infine, ha voluto ringraziare il Reporter Antonio Le Fosse per la sua preziosa presenza, il Dirigente Pistoia, la vice-preside Barbara Casciaro, il dott. Fortunato Amarelli per l'ospitalità, il service audio coordinato da Stefano Russo e Giuseppe De Santis, i genitori degli alunni, quanti hanno presso parte al concerto, il Maestro Flavio Tutino, il Coro e la brava presentatrice, la Prof.ssa De Sanctis, alla quale è stato consegnato un bouquet di fiori come atto di gratitudine. La stessa Maestra Cerchiara, poi, ha voluto augurare buone vacanze estive a tutti, alunni e genitori, dando appuntamento al prossimo anno scolastico 2019-2020.