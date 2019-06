Cirò Marina. Coltivatore di droga a soli 17 anni, denunciato

Coltivazione e detenzione illecita di stupefacente: con queste accuse è finito nei guai un ragazzo appena 17enne di Cirò Marina che ieri è stato denunciato dai carabinieri alla Procura dei Minori di Catanzaro.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale hanno perquisito la sua abitazione ritrovandogli una pianta di cannabis, alta 27 cm. e coltivata all’interno di un vaso; due “grinder” di diverse dimensioni con all’interno 0,20 gammi di marijuana e altri 0,26 della stessa sostanza.

Inoltre, sempre in casa, aveva un contenitore in plastica contenente dei semi di cannabis indica; una bottiglia di fertilizzante utilizzata per la coltivazione; del denaro contante per oltre 220 euro, ritenuto riconducibile all’attività di spaccio; due bilancini di precisione; e vari ritagli di sacchetti di plastica utilizzati per il confezionamento.