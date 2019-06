Nel corso di un ordinario servizio ispettivo, un 31enne di Isola Capo Rizzuto è stato sorpreso dai carabinieri a girovagare per le vie del paese nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato in attesa dell’udienza per il giudizio “direttissimo”.