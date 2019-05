Cirò Marina. Due persone segnalate per uso di droga

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno denunciato alla Procura di Crotone un 22enne del posto per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, e contestualmente lo hanno segnalato alla Prefettura del capoluogo per detenzione di stupefacente per uso personale.

Il giovane, fermato durante un controllo alla circolazione stradale, dopo essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti è stato perquisito insieme al mezzo e trovato con uno “spinello” semiacceso, contenente del tabacco mischiato ad hashish (circa 1,5 grammi di sostanza ed altrettanti di marijuana).

Durante lo medesimo servizio, è stato segnalato alla Prefettura, sempre per detenzione di stupefacente per uso personale, un 36 enne del luogo trovato con 0,20 grammi di hashish.