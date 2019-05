Corto circuito provoca incendio in appartamento a Lamezia. Salva la proprietaria

Un corto circuito della presa cui era collegato un televisore è stato la causa di un incendio in un appartamento di Lamezia Terme. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle 19.05 in via Carlo Ardito.

Le fiamme hanno interessato un televisore in cucina, il mobiletto su cui era posizionato e il condizionatore posto a parete nelle vicinanze.

All'interno dell'abitazione c’era la sola proprietaria che è stata poi accompagnata in una zona sicura dai carabinieri, arrivati sul posto pochi istanti prima dell'arrivo dei vigili. Le pareti dell’appartamento sono state annerite dal fumo denso che è scaturito dalla combustione. Non risultano danni a persone o alla struttura.