Comuni in dissesto, Bova: “Una task force per aiutare enti a redigere Piano di rientro”

Creare una task force di esperti in materia economica-finanziaria e contabile degli Enti Locali, con la precisa mission di “affiancare le Amministrazioni Comunali sia in via preventiva, intervenendo laddove ci siano chiari ed inequivoci segnali di compromissione finanziaria, sia in via riparativa, contribuendo all’adozione di strategie e strumenti utili ed idoeni a fronteggiare le specifiche crisi conclamate”, è la proposta avanzata da Arturo Bova.

“La Regione Calabria deve farsi carico di ciò nella consapevolezza che un dissesto finanziario segna il presente dell’intera Comunità ed il futuro delle nuove ed incolpevoli generazioni. Ecco perché mi rivolgo formalmente e direttamente al Presidente Mario Oliverio”, per Bova “sarebbe un segnale importante e di grande maturità che conferirebbe alle Istituzioni, e con esse alla “Politica”, quel ruolo di servizio pubblico tanto caro ai cittadini.”