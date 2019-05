Ambiente: sindaco Occhiuto ed ex ministro Clini accusati di associazione a delinquere, chiesto processo

Maio Occhiuto

Arriva da Roma, precisamente da parte del pm Alberto Galanti, la richiesta di un processo a carico del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, e dell'ex ministro dell'ambiente, Corrado Clini, con l’accusa di associazione per delinquere.

Nell'atto di chiusura delle indagini, firmato ad ottobre scorso dal pm Galanti, viene riportato che "il sindaco di Cosenza, architetto grazie a società a lui riconducibili, ha sviluppato numerosi progetti nella Repubblica popolare cinese finanziati o cofinanziati con fondi provenienti dal ministero dell'Ambiente italiano e, nello specifico, dalla direzione generale già retta da Corrado Clini".

Come accade per Occhiuto e Clini, il pm Galanti ha sollecitato il rinvio a giudizio anche per altre 27 persone accusate, a vario titolo, di un presunto drenaggio di soldi pubblici destinati alla realizzazione di progetti ambientali all'estero.