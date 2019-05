Una giornata di lutto quella di oggi per il giornalismo calabrese che perde Gaetano Vena. Il decano dell’informazione si è spento all’età di 89 anni. È stato per decenni corrispondente della "Gazzetta del Sud" dal Tirreno cosentino e per molti anni impegnato, come consigliere o come revisore, nell’Ordine dei Giornalisti della Calabria e in altri organismi di categoria nonché pubblicista dal 1976.