Corso intensivo di apnea a Crotone con il Umberto Pelizzari

“Ringrazio tutti voi per l’accoglienza prestatami”. Ha esordito così il pluriprimatista mondiale di apnea profonda, Umberto Pelizzari, nell’intervenire questo pomeriggio a Crotone, nella sede dell’Area marina protetta “Capo Rizzuto”, dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del corso intensivo per la disciplina che si terrà in riva allo Ionio da domani (31 maggio) e fino al 2 giugno prossimo.

Alla conferenza stampa hanno tra gli altri preso parte il responsabile dell’Amp “Capo Rizzuto”, Simone Scalise, il presidente di Kroton Apnea, Pietro Donnici, il suo vice, Rino Ruperti, e il presidente di Freediving world Italia Nicola Vangone. Ha inoltre portato i saluti dell’amministrazione comunale di Crotone l’assessore allo Sport Giuseppe Frisenda. Presente in sala con i giornalisti anche lo staff che coadiuverà Umberto Pelizzari in questa tre giorni di sport. L’iniziativa è stata organizzata dalle associazioni “Asd Kroton apnea - onlus” e “Freediving world Italia” con il patrocinio della Regione Calabria e della Amp “Capo Rizzuto”.

“L’apnea – ha sottolineato Pelizzari – registra un trend positivo e in costante crescita negli ultimi 20 anni e non è un fatto di moda o di tendenza, ma di affermazione di questa disciplina. Come apnea Academy siamo stati i primi a crederci quando l’abbiamo fondata nel 1995 col contributo di altri campioni mondiali come Enzo Mazzarri e altri istruttori di apnea. Abbiamo voluto riunirci – ha proseguito – per fondere le nostre esperienze, le nostre idee e le nostre opinioni in materia e per poter così creare una prima didattica che fosse specifica per l’apnea. Oggi i numeri e l’interesse ci danno ragione. Qui a Crotone avete il mare, avete la possibilità di prendere la rincorsa ed entrare in acqua. Proprio ieri leggevo email di istruttori di Bolzano e Trento che per l’uscita in mare devono fare ben altri calcoli. Spero che questo evento contribuisca a diffondere ancor più questo sport in una città così bella”.

Era stato in precedenza il responsabile dell’Amp Capo Rizzuto, Simone Scalise, a fare gli onori di casa. “L’importanza e l’interesse dell'Amp – ha detto Scalise – a sostegno delle attività sportive che avvicinano i giovani al mare sono per noi una prospettiva. In particolare, sosteniamo tutte quelle attività subacquee che invitano il sub alla scoperta dei fondali e degli habitat marini, non con i fucili, ma con le macchine fotografiche”.

“Assai importante – ha tenuto a sottolineare il presidente di Kroton Apnea Pietro Donnici – è risultato ai fini dell’organizzazione il contributo offerto, oltre che dagli sponsor privati, anche dall’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonella Rizzo, e dal suo capostruttura Pino Greco, nonché dell’Amp “Capo Rizzuto” che, insieme, hanno subito creduto nelle potenzialità nell’iniziativa, offrendo il loro patrocinio. Sono emozionato e orgoglioso di poter sedere quest’oggi a un campione della levatura di Pelizzari”.

Ha detto di sentirsi un po’ come in una seconda casa qui a Crotone con la sua “Freediving world Italia”, Nicola Vangone, che proviene dalla costa tra Napoli e Salerno, ma da anni collabora con iniziative legate al mondo dell’apnea in territorio pitagorico. “Penso che abbiamo compiuto un grande sforzo – ha detto – nel portare a Crotone l’uomo che è l’esempio vivente di questa disciplina”.

Rino Ruperti di Kroton apnea ha esordito ricordando che “sono passati troppi anni dall’ultimo evento di un certo rilievo organizzato a Crotone e che vide protagonista un altro campione che ha lasciato una traccia indelebile a livello mondiale nelle pagine di questo sport: Enzo Maiorca”. “Oggi rinnoviamo questo legame – ha quindi concluso – tra Crotone e l’apnea, lo facciamo ad altissimi livelli con Umberto Pelizzari”.

Nel porgere il suo saluto istituzionale, l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Frisenda ha sottolineato come “eventi di questo tipo contribuiscono a promuovere la nostra Area marina protetta che è tra le più grandi d’Europa. Stiamo predisponendo un protocollo istituzionale che valorizzi l’Area marina. Iniziative del genere ci danno in contributo anche a livello di marketing territoriale”, ha concluso Frisenda.

Il raduno dei partecipanti è fissato domani per le ore 8.30. Durante le lezioni di teoria (che sono rivolte anche ai principianti) saranno trattati i seguenti argomenti: fisiologia dell'apnea, tecniche di respirazione, tecniche di rilassamento, training autogeno, tecniche di allenamento fisico per apneisti (corsa, nuoto, palestra) e tecniche di allenamento specifico per apneisti (apnea statica, apnea dinamica, apnea profonda), programmi personalizzati di allenamento, la sincope, tecniche di ginnastica tubarica, pinneggiata nelle varie specialità, compensazione ai vari livelli.

Le lezioni pratiche si terranno in piscina (apnea statica) e in mare (apnea in assetto costante e free immersion). Verranno inoltre trasmessi filmati didattici e relativi a record e competizioni in apnea profonda. Tutti i partecipanti al corso saranno filmati in acqua e si potranno osservare in video per la correzione tecnica degli errori. Tutte le lezioni (teoriche e pratiche) sono tenute da Umberto Pelizzari, coadiuvato dal suo staff di Istruttori Apnea Academy.