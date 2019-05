Sanità Calabria, Nesci (M5s) si dimette da relatrice

Non sarà più la relatrice sul decreto Sanità Calabria, Dalila Nesci. La deputata del Movimento 5 stelle ha deciso di dimettersi dal proprio ruolo, dopo le numerose critiche emerse ieri sera in parlamento. La comunicazione è stata data dal presidente di turno, Fabio Rampelli. Al posto della Nesci la presidente della commissione Affari sociali, Marialucia Lorefice, anche lei pentastellata.

La Nesci ha poi parlato di “tristi tentativi gettare ombre mio operato”. In aula, dice la pentastella, ha assistito a “una serie di tristi tentativi di gettare ombre sul mio operato come relatrice del dl Calabria. Si tratta, come ho già detto, di attacchi pretestuosi e senza alcun fondamento". "La priorità è convertire al più presto il decreto Calabria, che consentirà di sbloccare il turnover del personale sanitario e di attuare tutte le altre misure urgenti per la sanità calabrese, e non solo" osserva ancora, assicurando di avere "sempre svolto con correttezza e dedizione tutti i mandati che la commissione Affari sociali e la presidenza mi hanno assegnato.”